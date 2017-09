Amerikaanse countryzanger Don Williams (78) is overleden

Don Williams geldt als een van de belangrijkste stemmen in het -vooral in Amerika erg populaire- countrygenre. De boomlange muzikant stond bekend om zijn warme stem en zijn zachte, relaxte karakter, wat hem de bijnaam "The Gentle Giant", "de vriendelijke reus" opleverde.

Zijn solocarrière startte in 1971. Van 1974 tot 1991 belandden 42 van zijn singles in de Amerikaanse Billboard Hot Country Songs, waarvan 17 op nummer 1. Enkele van zijn bekendste liedjes zijn "Tulsa Time", "Gypsy Woman", "Some Broken Hearts Never Mend" en "I Believe in You". Andere hits waren "Back in My Younger Days", "You're My Best Friend"en "I Hope This Day is Good".

Zijn liedjes zijn gecoverd door een hele resem andere artiesten, onder wie Eric Clapton en Pete Townshend. In 2010 werd Don Williams opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Pas vorig jaar, in 2016, stopte hij met optreden.

Williams is overleden in Texas, waar hij woonde, na een korte ziekte. Hij is 78 jaar geworden.