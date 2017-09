Bart De Pauw is liever een "grote vis in een kleine vijver, dan een kleine vis in een grote plas"

De Pauw is de man achter heel wat succesvolle tv-programma’s zoals "Schalkse ruiters", "De Mol", "Het geslacht De Pauw", en de film "Loft". Zowel "De Mol" als "Loft" werden aan het buitenland verkocht. Toch werkt De Pauw alleen in Vlaanderen. Hij heeft geen internationale ambities, verduidelijkte hij aan Thomas Vanderveken. “Ik ben liever een grote vis in een kleine vijver, waar ik weet dat ik wat ik wil maken kan realiseren, dan een kleine vis in een grote plas”.

De Pauw ziet vele (jonge) regisseurs naar Hollywood trekken, maar dat zegt hem helemaal niets. “Je zit daar in een machine en je zit daar maar te maken en daar heb ik geen zin in”.

Bekijk het fragment uit "Alleen Elvis blijft bestaan", waarin Bart De Pauw ook praat over de remake van "Loft", "The loft".

Een deel van zijn succesprogramma’s maakte De Pauw samen met het productiehuis Woestijnvis. In 2008 verliet hij na 11 jaar Woestijnvis en richtte zijn eigen productiehuis Koeken Troef op. Het was een getroebleerd afscheid van Woestijnvis. In 'Alleen Elvis blijft bestaan' blikte hij terug op die periode. “Ik heb luid geroepen, maar in die periode vond ik dat terecht”, verduidelijkte hij. “Het is een interessante periode geweest. Maar na een tijdje was het op en dan moet je elders gaan”.

