Burgemeester Close overhandigt sleutel stad Brussel aan artiesten Cirque du Soleil

"We zijn fier op de lange vriendschap die ons aan Cirque du Soleil bindt en dat we hen al die jaren hebben mogen verwelkomen", zei burgemeester Close. "Ik heb het grootste respect voor deze artiesten en de manier waarop zij er steeds opnieuw in slagen het publiek te verwonderen en in vervoering te brengen met hun hallucinante spektakels. We moeten hen danken dat ze ons doen dromen want daar heeft onze maatschappij nood aan."

Cirque du Soleil is met "Totem" te gast op de parking naast Paleis 12 van Brussels Expo, en dat nog tot en met 29 oktober. De show ging in 2010 in wereldpremière en trok al meer dan 4,5 miljoen toeschouwers over de hele wereld. In 2013 won "Totem" ook de New York Drama Desk Awards voor Unique Theatrical Experience. Met een cast van 46 acteurs, circusartiesten, muzikanten en zangers brengt "Totem" een reeks spectaculaire, acrobatische toeren met baanbrekende digitale effecten.