Chinees-Amerikaanse Chloe Zhao wint in Deauville met haar tweede film

"The Rider", over de wereld van het rodeorijden in South Dakota, dankt volgens de jury zijn prijs aan de "krachtige mengeling van poëzie, menselijkheid en politieke reflectie". South Dakota was één van de staten die bij de presidentsverkiezing vorig jaar voor Donald Trump stemde

n."The Rider" is de tweede film van Zhao, na "Songs my brothers told me" (2015). Zhao was niet aanwezig in de Normandische badstad om de prijs in ontvangst te nemen.

De prijs van de jury werd verdeeld over twee films: "A Ghost Story" van David Lowery en "Brooklyn Yiddish" van Joshua Z. Weinstein. "A Ghost Story", een prent over een spook dat -zoals het hoort- in een wit laken rondloopt om in contact te komen met zijn treurende weduwe, won nog twee andere prijzen: die van de filmkritiek en van de grootste revelatie.