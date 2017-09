Clinton: "Misschien heb ik in het debat tegen Trump kansen laten liggen"

Buitenland Hillary Clinton: "Donald Trump hijgde in mijn nek en joeg me de stuipen op het lijf"

De toenmalige presidentskandidate voor de Democraten gaf dat toe in haar eerste tv-interview over haar nieuwe boek, "What Happened", dat deze maand in de VS verschijnt.

Eerder bekende ze al dat ze nare herinneringen overhoudt aan dat bewuste debat tegen haar Republikeinse uitdager Donald Trump. "Hij zat voortdurend in mijn nek te hijgen", zei ze in vorige interviews.