Duizendtal betogers op Luxemburgplein tegen geweld in Myanmar

Volgens de betogers doet de internationale gemeenschap veel te weinig om het geweld te stoppen en blijven vooral de EU en de Verenigde Naties oorverdovend stil. De Rohingya, een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar, worden al decennialang onderdrukt. De laatste weken voert het Myanmarese leger een operatie uit tegen de Rohingya in het noordwesten van het land, waardoor honderdduizenden Rohingya op de vlucht zijn geslagen.

"Het drama dat zich afspeelt in Myanmar is afschuwelijk", klinkt het bij de betogers. "Mensen worden aangevallen, vermoord, gefolterd, gedwongen om hun huizen te verlaten, enkel en alleen omdat ze geen boeddhisten maar moslims zijn. Al meer dan 125.000 Rohingya zijn naar Bangladesh gevlucht. Boeddhistische extremisten en het Myanmarese leger begaan de gruwelijkste misdaden en verhinderen elke vorm van humanitaire hulp."

De betogers vinden het wraakroepend dat Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi zwijgt over wat er gaande is, maar ze klagen ook de stilte aan die ze waarnemen binnen de internationale gemeenschap. "Wie mensen in nood niet helpt, wie niet alles in het werk stelt om deze misdaden tegen de menselijkheid te stoppen, wie ze niet veroordeelt, is evengoed medeplichtig", aldus de betogers.