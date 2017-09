Florida wil 5,6 miljoen mensen evacueren voor de orkaan Irma, wat volgt?

Morgenochtend zou Irma de korte zeestraat tussen Cuba en Florida oversteken en die Amerikaanse staat bereiken als een orkaan van categorie 5 op de schaal van Saffir-Simpson met windsnelheden tot 240 kilometer per uur en massa's regen. De bevolking van de Florida Keys, de kleine eilandjes ten zuiden van het schiereiland, zijn verplicht geëvacueerd en ook de politie is daar nu vertrokken.

Irma scheert nu langs de noordkust van Cuba, maar het is nog te vroeg om in te schatten hoeveel schade er daar wordt aangericht. Er wordt vooral gevreesd voor de landbouw en de toeristische infrastructuur, de twee belangrijkste bronnen van inkomsten voor het eiland. Het centrum van de orkaan zou ook over de hoofdstad Havana trekken en daar wonen meer dan 2 miljoen mensen.

"Dit is een catastrofale storm zoals Florida nog nooit gezien heeft, zo waarschuwde gouverneur Rick Scott vanochtend. Hij heeft 5,6 van de in totaal 21 miljoen inwoners van zijn staat opgeroepen om hun huizen te verlaten en veiliger gebieden op te zoeken. Het zou gaan om de grootste evacuatie ooit in de Verenigde Staten, maar Irma is dan ook een van de krachtigste orkanen ooit gemeten en heeft eerder Caraïbische eilanden zoals Barbuda en Sint-Maarten grotendeels verwoest. Er zijn al zeker 20 doden geteld.

"Tot 166 miljard euro schade in de VS"

In tegenstelling tot wat eerder was verwacht, zou de grootstad Miami dat op de oostkust van Florida ligt, aan het ergste ontsnappen. Irma zou nu vanaf morgenochtend Belgische tijd eerder langs de westkust van Florida scheren, aan de Golf van Mexico en voorbij de havenstad Tampa. Florida is na Californië en Texas de meest bevolkte staat van de VS en is veelal erg laag gelegen. Nog volgens de overheid zou het zuiden van Florida "weken of maanden onbewoonbaar kunnen zijn".



Maandag zou Irma dan het zuiden van de staten Georgia, South Carolina en Alabama bereiken. De overheid van Georgia heeft uit voorzorg de kuststad Savannah aan de Atlantische Oceaan laten evacueren. Daar wonen 136.000 mensen. In totaal heeft Georgia meer dan 560.000 mensen uit het kustgebied laten evacueren.

Volgens het financiële persagentschap Bloomberg zou de schade aan de Amerikaanse infrastructuur en economie meer dan 166 miljard euro kunnen bedragen door Irma alleen al. Dat is meer dan de orkaan Katrina in 2005 en komt bovenop de verwoesting die de orkaan Harvey de voorbije weken heeft aangericht in Texas en Louisiana.