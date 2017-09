Sinds 25 augustus zijn nu al meer dan 290.000 mensen van de onderdrukte moslimminderheid Rohingya in Myanmar (Birma) naar buurland Bangladesh gevlucht. Op een dag tijd zouden er 20.000 vluchtelingen zijn bijgekomen. Tot voor kort woonden er nog 1,1 miljoen Rohingya in Myanmar. Hoeveel duizenden mensen er nog op de vlucht zijn of omgekomen zijn op zee, is niet duidelijk.

De Verenigde Naties slaan de alarmbel, want het op zich al arme Bangladesh kan de opvang niet meer aan. De vluchtelingenkampen die in Bangladesh zijn opgericht, zitten overvol en er is gebrek aan drinkwater en voedsel. Dat heeft tot voedselrellen geleid en de VN vreest dat de situatie in die kampen volledig uit de hand gaat lopen.

Er wordt gevreesd dat er nog meer mensen gaan vluchten voor het geweld in de deelstaat Rakhine in Myanmar. Daar is het leger een campagne begonnen tegen wat het Rohingya-rebellen noemt, maar volgens getuigen worden daar hele dorpen van Rohingya in brand gestoken, wordt er op grote schaal gemoord en verkracht en zou het de bedoeling zijn om de moslimminderheid in die staat zo goed als volledig te verjagen. Volgens Myanmar zijn die mensen overigens "inwoners van Bangladesh" ook al wonen ze al eeuwen in het land.