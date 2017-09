Orkanen in VS kunnen ook bij ons woonverzekering duurder maken

De VS en het Caraïbisch gebied worden momenteel geteisterd door zware tropische stormen. In Texas veroorzaakte Harvey nooit geziene overstromingen en in Florida bereiden ze zich voor op het ergste nu orkaan Irma eraan komt. De schade door beide orkanen kan oplopen tot honderden miljarden dollar. Een groot deel daarvan zal opgehoest moeten worden door de verzekeringsmaatschappijen.



Internationale spreiding

En dat kan ook op de prijzen voor polissen in ons land een invloed hebben. "Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen beschermen zichzelf door op hun beurt herverzekeringen aan te kopen. Dat gebeurt bij internationale ondernemingen. Op die manier wordt de schadelast internationaal gespreid", legt Wauthier Robyns van koepelorganisatie Assuralia uit. "Ook de Belgische verzekeraars kopen herverzekeringen in om zich te beschermen tegen hele zware stormen of andere zware schadegevallen. Vaak zijn dat dezelfde herverzekeraars. Als hun kapitalen uitgeput raken door de zware orkanen in de VS kan dat ook een weerslag hebben op de prijzen die we in Europa betalen voor de herverzekeringen."



"In het kader van je omniumverzekering en je woonverzekering betaal je mee voor natuurrampen, zoals overstromingen, stormen of aardbevingen", aldus Robyns nog. "En uiteraard is het risico niet hetzelfde in Florida als bij ons, maar het is wel dezelfde markt. En die wordt meer solide door de internationale spreiding."



"Tegen het einde van het jaar weten we meer"