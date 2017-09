In beeld: Irma raast over Cuba, grootste evacuatie ooit in Florida

Irma is vannacht aan land gekomen in Cuba als een orkaan van de zwaarste categorie. Aan de noordkant van het eiland zijn windsnelheden gemeten van 260 kilometer per uur. Er zijn nog geen berichten over schade, wel zijn er al overstromingen gemeld. Bijna een miljoen mensen hebben hun huis verlaten. Morgenvroeg wordt Irma in de Amerikaanse staat Florida verwacht. Daar is nu één van de grootste evacuaties uit de Amerikaanse geschiedenis aan de

gang.