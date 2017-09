TUI-vlucht van Miami naar Brussel geannuleerd, 212 toeristen zitten 3 dagen vast

212 toeristen die vandaag normaal hun terugvlucht zouden nemen van Miami naar Brussel, kunnen niet meer terugkeren naar ons land vóór de gevreesde passage van Irma. Ze zitten er zeker nog vast tot en met dinsdag, tot de luchthavens normaal gezien weer opengaan.

Toen gisteren duidelijk werd dat de luchthaven van Miami al vandaag zou dichtgaan en de vlucht dus niet meer zou kunnen plaatsvinden, probeerde TUI de vlucht nog te verplaatsen naar Orlando. Maar ook dat is dus niet meer gelukt. Alle klanten worden gecontacteerd om zeker te zijn dat ze de komende dagen een veilig onderkomen hebben.

Op Cuba heeft TUI België zo'n 300 toeristen, in de badplaats Varadero. Op dit moment is er geen contact met Cuba omdat orkaan Irma er nog in alle hevigheid over raast, maar de reisorganisator verwacht dat de impact van de orkaan er zal meevallen. "Onze toeristen zitten er ook allemaal veilig in hotels, die hierop zijn voorzien", beklemtoont TUI-woordvoerder Piet Demeyere.