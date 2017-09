Uitzendarbeid mag straks in alle sectoren

Uitzendarbeid in beide sectoren zou mogelijk moeten worden vanaf januari. Het gaat om een maatregel uit het Zomerakkoord van de federale regering. Na een jarenlang conflict met de vakbonden krijgen verhuisbedrijven en de binnenscheepvaart nu dus via politieke weg de mogelijkheid om interimkrachten in te zetten.

De verhuissector is tevreden. "Dat verhuisbedrijven

uitzendkrachten zullen mogen inschakelen, zorgt voor ademruimte in een

sector die nu moeilijk aan geschikt personeel raakt", zegt Koen

Vangoidsenhoven, nationaal secretaris van de Belgische Kamer der

Verhuizers (BKV) in De Tijd.

Bij de binnenschippers is het enthousiasme kleiner. "Wij betreuren vooral dat in het Zomerakkoord geen loonlastenverlaging voor onze sector is voorzien", zegt Peter Van den abbeele, voorzitter van sectorfederatie Aequitas. "Het toelaten van uitzendarbeid is een troostprijs, maar het werkelijke probleem is dat we niet meer kunnen concurreren met het buitenland."

Eerder dit jaar werd ook al voor de havenarbeid een stap gezet richting het toelaten van uitzendarbeid. Door de wet-Major was werk in de haven voorbehouden voor erkende havenarbeiders, maar onder druk van Europa werd die wet vorige zomer aangepast. Daardoor zal in de toekomst ook in de haven uitzendarbeid mogelijk worden, zij het onder strikte voorwaarden. En ook bij de overheidsdiensten worden de mogelijkheiden uitgebreid om interimkrachten aan te nemen.