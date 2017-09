De hele kustzone aan de Franse kant van het eiland is totaal verwoest, alsof er een tsunami over gerold is of, zoals een journalist ter plaatse het uitdrukte, alsof er een atoombom gevallen was. Zelfs de grootste en stevigste hotels hebben heel zwaar geleden. Aan de Nederlandse kant van het eiland is de situatie al even dramatisch. En dit weekend wordt ook hier orkaan José verwacht, met windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur.