Vier redenen waarom je (niet) graag werkt

Wel, uiteraard, soms wel, maar meestal geeft mijn werk me heel wat energie.En ondertussen weet ik ook waarom dit zo is. Er bestaat een wetenschappelijke term voor. En wetenschapper zijnde, stelt dat me altijd weer gerust. De term hiervoor is “autonome” motivatie. Ik ben “autonoom” gemotiveerd voor mijn werk. Deze term komt uit de zelfdeterminatietheorie (ZDT).

Waarom werkt u? “Waarom werk ik?” Dit is een vraag die ik mezelf af en toe stel, en een vraag die mijn kinderen me al wat vaker stellen. Zij begrijpen soms niet waarom ik ’s avonds liever achter mijn laptop kruip in plaats van TV te kijken. Vind ik dat dan echt leuker? En ze vragen zich soms ook af waarom ik vol energie thuiskom na het geven of beluisteren van een boeiende lezing. “Ben je nu niet moe, mama?”.

Eén

Omdat u dit wil en u dit graag doet. Dit kent iedereen als “intrinsieke motivatie”. U fietst veel omdat u graag fietst. U reist veel omdat u graag reist, u werkt veel omdat u graag werkt.

Maar… we doen toch ook heel wat dingen die we niet graag doen. Waarvoor we dus niet intrinsiek, maar extrinsiek gemotiveerd zijn. Intrinsieke motivatie is goed, en is zelfs ons streefdoel, terwijl extrinsieke motivatie inferieur zou zijn.

Want alles wat we graag doen, kunnen we beter en doen we beter. Moest dit zo zijn (en u hoort me al komen, het is dus zo niet), dan zou dit een heel beperkende zienswijze zijn. Want ook al doen we heel wat zaken graag, we doen zeker niet alles graag, en al zeker niet in de werkcontext.

Iedereen kan wel zeker 5 taken opsommen die hij thuis en op zijn werk niet graag doet (maar toch doet). Mijn top 5 in de thuissituatie: afwasmachine in en uitladen, op een zaterdagmiddag naar een overvolle Delhaize gaan, last-minute verjaardagscadeautje kopen voor feestje van dochterlief, ijs krabben (in de vrieskou) van mijn wagen en strijken. Vraag is dan, waarom doen we dit dan toch?