De 5 boeken die het leven van John Crombez hebben veranderd

"Van kindsbeen af heb ik veel gelezen", vertelt John Crombez. "Mijn moeder zei zelfs dat het op het problematische af was." Wat leest de voorzitter van de Vlaamse socialisten? "Veel romans, politiethrillers, non-fictie. Het meeste heb ik gelezen voor ik in de politiek ben gestapt. Nu moet ik het noodgedwongen vaak houden bij allerlei nota's en rapporten. " "Jammer genoeg lees ik nu minder dan vroeger, maar dat probeer ik in te halen in de vakantie. Dan duik ik in de fictie, tijdens de rest van het jaar houd ik het meestal bij non-fictie."

1. Rechtvaardigheid - Michael J. Sandel

Aan de hand van bijzonder herkenbare voorbeelden laat de Amerikaanse filosoof Michael Sandel zien hoe relevant de ethiek van denkers als Aristoteles en Kant voor het huidige maatschappelijke debat is. "Dit heb ik gelezen op het moment dat ik staatssecretaris voor Fraudebestrijding werd, in 2011", zegt Crombez. "Ik vind de combinatie interessant van de ideologie die Sandel ontwikkelt en de sterke voorbeelden die hij gebruikt." "Het gaat onder meer over herverdeling en hoe marktwerking verstorend kan zijn. Sandel gaat uit van echt gebeurde verhalen die verrassen. Zo gebruikt hij het verhaal van de overstromingen in New Orleans na orkaan Katrina om het te hebben over de concepten schaarste en herverdeling."

2. Maanpaleis - Paul Auster

Het hoofdpersonnage in deze roman is een wees, een kind van de jaren 60 op zoek naar de sleutel tot zijn verleden. Tijdens die zoektocht ontmoet hij tal van personen en komt hij in verrassende situaties terecht. "Dit is een van mijn favorieten, misschien zelfs mijn absolute favoriet", vertelt John Crombez. "Dit spreekt mij aan. Het gaat over het gevecht dat het leven is, wat gepaard gaat met veel eenzaamheid, maar ook met momenten van intens geluk. Het is werkelijk heel knap geschreven. " Auster is volgens hem een van de grootst levende auteurs. "Zoiets is natuurlijk subjectief en alle uitleg betekent onvermijdelijk een verzwakking van het boek zelf."

3. De Quincunx - Charles Palliser

“De Quincunx - De erfenis van John Huffam” speelt zich af tijdens het begin van de 19e eeuw en vertelt het verhaal van John Huffam, een jongen die zonder dat hij het weet erfgenaam is van een enorm landgoed, maar te maken krijgt met het noodlot. "Een knoert van een boek, fantastisch om lezen", aldus John Crombez. "Het is de omschrijving van een falend sociaal systeem van zo'n twee eeuwen geleden." Dat de stijl Dickensiaans is, is volgens hem geen bezwaar. "Het is onwaarschijnlijk fascinerend geschreven. Echt een boek om in te verdrinken."

4. De geverfde vogel - Jerzy Kozinski

Deze oorlogsroman uit de jaren 60 gaat over een jongen die tijdens de Tweede Wereldoorlog rondzwerft over het Poolse platteland. De titel verwijst naar een vogelhandelaar bij wie hij onderdak vindt. Soms beschildert die een gevangen vogel met felle kleuren, waarna de vogel wordt vrijgelaten. Zijn soortgenoten herkennen de geverfde vogel niet en verstoten hem, desnoods met geweld. "Goed geschreven, maar met een hardheid, een ruwheid en een felheid die blijft plakken", zegt John Crombez. "Er zitten passages in die je je leven lang onthoudt, zelfs als het verhaal na enige tijd wat is vervaagd. Zo beeldend. Net als sommige filmscenes die je bijblijven."

5. De verminkten - Hermann Ungar

Dit is het verhaal van een bankbediende die bij zijn hospita geen kant uit kan en in haar netten verstrikt raakt en daarna in nog grotere problemen raakt. Daarop voltrekt zich de onvermijdelijke katastrofe.