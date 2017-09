Dodental na aardbeving Mexico blijft stijgen: al 90 lichamen vanonder puin gehaald

Buitenland Zeker 60 doden na de zwaarste aardbeving in een eeuw in Mexico

Afgelopen vbrijdag werd de zuidelijke kust van Mexico getroffen door een krachtige aardbeving. Het ging om een schok met een kracht van 8,2, wat het meteen de zwaarste in een eeuw maakte.

Ondertussen zijn al negentig lichamen vanonder het puin gehaald, zo zeggen de hulpdiensten. In de staat Oaxaca alleen al stierven 71 mensen. De anderen kwamen om het leven in de staten Chiapas en Tabasco.

In de stad Juchitan zijn veel huizen helemaal of gedeeltelijk ingestort. Ook op andere plaatsen is de schade aanzienlijk.