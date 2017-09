De orkaan Irma was pas vanavond verwacht, maar heeft om half vier vanmiddag Cudjoe Key bereikt, een van die kleine eilandjes langs een lange brug tussen Key West en het vasteland van Florida.

"Letterlijk alles staat hier onder water", meldt een lokale journalist van in een opvangcentrum in Marathon, één van die eilandjes van de Keys, iets ten oosten van Cudjoe Key. In dat centrum zitten 50 mensen, er is geen elektriciteit of stromend water meer en nog maar weinig voedsel. Daar zou ook een man gestorven zijn, maar het is niet duidelijk of dat het gevolg is van de storm.

In die streek worden er rukwinden van meer dan 210 kilometer per uur gemeten zijn. Boven Cuba was Irma afgezwakt tot categorie 3 op de schaal van Saffir-Simpson, maar boven zee heeft die weer aan kracht gewonnen tot categorie 4.

Dat belooft dus niet veel goeds voor Florida en andere staten in het zuiden van de VS en daarom zijn daar de afgelopen dagen bijna zes miljoen mensen geëvacueerd uit de kustgebieden. Na Californië en Texas is Florida de meest bevolkte staat van de VS met 21 miljoen inwoners.