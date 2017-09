Laatste inwoners Leuvensesteenweg kunnen morgenavond terug naar huis

Op de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node is de aanvulling tot 1,20 meter onder het wegdek gebeurd. Dat meldt Vivaqua. De experts hebben ook beoordeeld dat de stabiliteit van de huizen met huisnummer 203 tot 209 in orde is. Vivaqua zorgt nu via soepele buizen voor drinkwatervoorziening zodat de inwoners vanavond kunnen terugkeren naar hun huizen.