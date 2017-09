Rohingya-rebellen willen bestand in Myanmar, het leger wil daar niet van weten

Landmijnen om terugkeer te verhinderen

Volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International is Myanmar nu ook begonnen met het leggen van landmijnen langs de grens met Bangladesh. Dat zou moeten voorkomen dat Rohingya die wegvluchten nadien zouden terugkeren. Myanmar heeft overigens aangekondigd dat het enkel die mensen zal laten terugkeren die kunnen bewijzen dat ze onderdanen zijn en in Rakhine woonden. Dat is zo goed als onmogelijk voor de vluchtelingen en bovendien merkt Amnesty op dat het gebruik van mijnen verboden is door een internationale conventie. Enkel Noord-Korea, Syrië en Myanmar zouden zich daar niet aan storen.

Omstreden gebied wordt etnisch "gezuiverd"

Net zoals vorig jaar lijkt het leger van Myanmar de aanvallen van Rohingya-rebellen te gebruiken als voorwendsel om die bevolkingsgroep massaal te verdrijven uit de deelstaat Rakhine (voorheen Arakan). In die regio zijn er al lang spanningen tussen de overwegend boeddhistische Rakhine (52%) en de meestal islamitische Rohingya (42%).

Rakhine/Arakan was eeuwenlang een bufferstaat met een erg verscheiden bevolking tussen het boeddhistische Birmaanse koninkrijk en de moslimheersers van Noord-India, dat waren de sultans van Bengalen en nadien de Moghul-keizers. Tussen 1430 en 1785 bloeide hier Mrauk U ("Ei van de aap"), een belangrijk multicultureel rijk dat handel dreef met India, China en Zuidoost-Azië en met Portugezen, Hollanders en Engelsen. In de ruïnes van Mrauk U zijn zowel grote boeddhistische tempels als islamitische moskeeën te zien. Dat aspect werd ook gemeld door Europese missionarissen en zakenlui.

In 1785 werd Mrauk U (foto onderaan) veroverd en geannexeerd door het Birmaanse rijk, de voorloper van het huidige Myanmar. Hoe dan ook toont de geschiedenis van Mrauk U aan dat er toen ook al moslims zoals de Rohingya in die regio leefden en dat die dus niet pas in de Britse koloniale tijd uit India en Bengalen werden ingevoerd, zoals de officiële lezing is van de regering van Myanmar. Die wil overigens de ruïnestad van Mrauk U promoten als nieuwe toeristische trekpleister zoals Bagan in het centrum van het land, Ayuthaya in Thailand en Angkor Wat in Cambodja.