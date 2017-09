Stormvloed is dodelijker dan de orkaan zelf: golven tot 4,5 meter

Een stormvloed is het opstuwen van zeewater door stormwinden of in dit geval van een orkaan. De winden van de orkaan stuwen het zeewater richting de kust waardoor stukken land kunnen overstromen die normaal niet overstromen. In Florida worden op die manier golven verwacht tot 4,5 meter. Dat is tot en met de tweede verdieping van een huis.

Als de stormvloed de kust bereikt kan hij nog aangroeien, omdat de zee ondieper wordt. Vergelijk het met een lage tsunami. Bij een tsunami is de muur van water veel hoger, omdat die ook al het water van het zeeoppervlak tot de bodem in beweging zet. Bij orkanen en stormen wordt enkel het water aan het oppervlak mee gestuwd.