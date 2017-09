“Ik zal echt ruzie maken om vrienden of familie te overtuigen niet dronken in de auto te stappen”

“We reden ’s nachts naar huis, rechterrijstrook, niet meer dan 120 per uur op de E40. Opeens kwam er een auto van rechts achter ons, hij reed duidelijk te snel, tikte ons aan, we zijn beginnen tollen en tot tweemaal over de kop gegaan. Midden op de E40 kwam de wagen tot stilstand. We moesten ons zelf bevrijden en zijn op eigen houtje naar de pechstrook gewandeld. De bestuurder van de andere wagen had niets, zijn auto was zelfs niet eens beschadigd. Ik begreep meteen dat ik aan de dood ontsnapt was. Gelukkig reed geen andere wagen op ons in, en heeft onze wagen geen obstakel geraakt.”

Maar een paar mirakels per jaar

“Een verpleger zei achteraf: “We zien maar een paar mirakels per jaar. Dit was er één van. Het eerste moment was ik vooral blij dat ik nog leefde. Maar dan eiste de bestuurder van de andere wagen alle aandacht op. Hij bleek stomdronken. Zijn eerste bekommernis: hij probeerde ons te overtuigen om niet naar de politie te bellen. Maar ik kan mijn autowrak natuurlijk niet in mijn achterzak steken. Vanuit zijn perspectief begreep ik op dat moment zelfs dat hij er geen politie bij wou. Pas een dag later besefte ik hoe hallucinant dat was.”

Maar vanaf 45 heb je een generatie waar het duidelijk nog oké is om met een paar biertjes in de auto te stappen

Xavier Taveirne

“Ik wil geen ridder worden die ten strijde trekt en voortaan overal herinnerd wordt aan dit ene voorval. Maar op feestjes heb ik vanaf nu wel een missie. Ik wil mensen echt overtuigen om niet in hun auto te stappen als ze gedronken hebben. Ik heb sindsdien wel iets ontstellends vastgesteld. Er is een tweedeling. Je hebt mensen tot pakweg 45 die het allemaal met me eens zijn. Maar vanaf 45 heb je een generatie waar het duidelijk nog oké is om met een paar biertjes in de auto te stappen. Die zeggen tegen mij: “Ja Xavier, maar je hebt het toch overleefd. En wie doet dat nu eens niet, dronken in de auto stappen?”

Stinckens heeft groot gelijk

“Dit soort dooddoeners heeft veel te maken met het gebrek aan nultolerantie. Van zodra je twee biertjes toelaat, krijgen we de discussie dat iemand die 120 kilogram weegt denkt er drie te mogen drinken. En iemand die 130 kilo zwaar is vier pintjes mag drinken. Zet gewoon de limiet op nul! Punt! En dan krijg je niet die stoere discussies op café of restaurant. “Ja, doe mij nog maar een poeskaffee, want ik heb enkel een aperitief en twee glazen wijn op.” Neen, doe dat gewoon niet. Da’s het simpelste.”

“Het zijn twee dingen: alcohol en rijgedrag. Wat jezelf doet, is je eigen beslissing. Maar altijd breng je anderen in gevaar. Xavier Taveirne

"Het zijn twee dingen: alcohol en rijgedrag. Wat jezelf doet, is je eigen beslissing. Maar altijd breng je anderen in gevaar. Ik denk dat politierechter Kathleen Stinckens groot gelijk heeft met haar provocerend pleidooi om autosleutels af te nemen van dronken mensen. En soms zal je daar echt ruzie voor moeten maken. Ook al zijn het familie of vrienden. Maar bedenk dat je er levens mee kan redden. Dit is de enige echte realiteit.”

