Alcohol achter het stuur, zo erg is dat allemaal toch niet?

Zaterdagavond was ik mijn verjaardag aan het vieren met enkele vrienden op restaurant. Niet zomaar een restaurant, eentje verbonden aan een brouwerij met enkele specialiteiten op de kaart. Er ontstond al gauw een levendige discussie tussen een koppel wie BOB zou zijn. Terwijl ze dit aan het bepalen waren, kwam de ober langs om de drankbestelling op te nemen. Hij hoorde het koppel discussiëren en voegde er al lachend aan toe: “och, maak u geen zorgen. Er is een schlagerfestival in de buurt. De politie heeft nu wel iets beter te doen dan op alcohol te controleren. Een glaasje op? Zo erg is dat allemaal toch niet.” Wekelijks gaat mijn man voetballen bij een cafévoetbalploeg. En dat woord zegt het zelf al: op café zitten na de match is vaak leuker en belangrijker dan de match zelf. Uiteraard geen enkel probleem. Maar dat al die voetballende mannen, die vaak al papa zijn, met een stuk of vijf pinten in een uur tijd achterovergeslagen, weer in de auto kruipen en naar huis rijden. Is dat nog normaal? “Och meiske, ik woon echt vlakbij en ken de weg van buiten. Ik kan gerust die 3 kilometer nog rijden. Zo erg is dat allemaal toch niet.”

Minimaliseren

Dit zijn slechts twee anekdotes van de voorbije week. Alcoholgebruik achter het stuur weglachen en minimaliseren, daar zijn we goed in. “Want zo erg is dat allemaal toch niet”. Tot je de krant openslaat. De 22-jarige Julie is na een fuif aangereden door een chauffeur die onder invloed van drank en drugs bleek te zijn. Ook de 18-jarige Gilles verloor dit weekend zijn leven toen hij aangereden werd door een dronken chauffeur. Maar “zo erg is dat allemaal toch niet”. Volgens de Vlaamse Stichting Verkeerskunde vallen er in Vlaanderen twee verkeersdoden per week ten gevolge van alcohol. Julie en Gilles waren vorige week die twee. Maar “zo erg is dat allemaal toch niet”.

Wanneer gaan we eens leren dat wij en enkel wij alleen verantwoordelijk zijn voor ons eigen gedrag?



“Dat ze dan een alcoholslot verplicht maken!” hoor ik velen nu

roepen. In een ideale wereld zou dit geen verplichting moeten zijn.

Wanneer gaan we eens leren dat wij en enkel wij alleen verantwoordelijk

zijn voor ons eigen gedrag? Of is dat zo erg allemaal niet?“ Schande, bij mij is het niet waar!” roepen anderen. “Fantastisch!” roep ik dan

terug. Draag je mee de boodschap verder uit en pak je de sleutels af van

dronken chauffeurs? Of is dat zo erg allemaal niet? We moeten stoppen met alcoholgebruik achter het stuur weg te lachen en inzien wat het effectief is: een moordwapen. Achter het stuur hoort maar één ding: een nuchtere bestuurder die zich alleen bezig houdt met het autorijden. Kunnen we dat afspreken? Of is het allemaal zo erg toch niet?