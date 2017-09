Advocaat Kris Luyckx: "De "war on drugs" in Antwerpen haalt niets uit"

“Ik kan mij best voorstellen dat wat de laatste dagen gebeurd is op de Turnhoutsebaan misschien niet een reactie is georganiseerd door drugskartels, maar dat het misschien een reactie is van een bepaalde bevolkingsgroepen in Antwerpen. Ze voelen zich gestigmatiseerd en op een gegeven ogenblik zeggen ze dat het genoeg is geweest,” vertelt Kris Luyckx in "De Afspraak" op Canvas.

Volgens Luyckx is het begrijpelijk dat De Wever zich als politicus aan de start van een niet onbelangrijk jaar wil profileren op het veiligheidsthema. “Maar geweld tegen de politie en omgekeerd politiegeweld, is van alle tijden, ” aldus Luyckx.