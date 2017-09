Belgen te tolerant voor alcohol achter het stuur

Het is hoog tijd voor een mentaliteitsverandering in België rond rijden en alcoholgebruik. Dat zegt het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Afgelopen weekend zijn twee jonge mensen gestorven in het verkeer, na een vluchtmisdrijf. In beide gevallen had de bestuurder te veel gedronken. Uit cijfers blijkt al langer dat we in België veel toleranter zijn dan in de buurlanden, wanneer we een vriend of familielid achter het stuur zien kruipen met een glas te veel op.