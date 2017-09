De steden Tampa en Orlando zitten op dit ogenblik in het oog van de storm. Maar ook in Fort Lauderdale is er opnieuw orkaanalarm, 5 uur na het hoogtepunt. De meeste inwoners hebben de waarschuwingen opgevolgd. 6 miljoen van hen zijn weggetrokken of geëvacueerd. "Maar goed ook", zegt Björn Soenens, "wie hier is gebleven, riskeert zijn leven. Telefoon- en electriciteitspalen, verkeersborden, bomen: alles wat kan loskomen, is nu een gevaarlijk projectiel. "

Straks wordt de schade duidelijk

Het is nu bijna nacht in Fort Lauderdale. Björn Soenens krijgt veel berichtjes van mensen die bang het einde van de orkaan afwachten. "In heel Florida zitten nu 3 miljoen mensen zonder stroom. Reddingswerkers geraken nog niet ter plaatse . Het is nu afwachten tot de impact duidelijk wordt, en of het even erg is als in 1992, toen orkaan Andrew 60.000 huizen onder water zette. Vooral de kuststeden Napels en Tampa Beach zouden zwaar te lijden hebben gehad. 300 dokters en verplegers zijn aangevlogen om straks hulp te bieden."