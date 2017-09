Burgemeester Alfred Gadenne (CDH) van Moeskroen vermoord op begraafplaats

"Gadenne begaf zich zoals elke avond naar de begraafplaats, aan de overkant van zijn woonplaats, om er de poort te sluiten. Daar werd hij door een gewapende man opgewacht, aangevallen en om het leven gebracht," zegt de procureur van Bergen.



Rond 19.50 uur kreeg de brandweer van Moeskroen een anonieme oproep binnen dat iemand was gedood op de begraafplaats van Lowingen. De politie van Moeskroen ging daarop ter plaatse en vond het lijk. "Er werd eveneens een verdachte opgepakt. Die heeft ondertussen gezegd dat hij betrokken was", zei Henry. Het is nu wachten op een advocaat vooraleer de onderzoeksrechter de verdachte kan ondervragen, gaf de procureur nog mee.



CDH-voorzitter Benoît Lutgen heeft op Twitter zijn medeleven betuigd aan de naasten van Alfred Gardenne. Voormalig Waals minister-president Paul Magnette (PS) doet hetzelfde en heeft het over moord.