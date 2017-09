De Wever: "Wij veranderen helemaal niet van strategie"

"Wij veranderen helemaal niet van strategie", zegt De Wever in Terzake. "Er verandert eigenlijk niets, maar men mag mij niet kwalijk nemen dat ik zoveel mogelijk kiezers probeer te verzamelen." Volgens De Wever wil de Vlaamse kiezer een ander economisch beleid, een ander migratie- en veiligheidsbeleid en het beschermen van onze identiteit en onze "way of life". "Wij zijn ervan overtuigd dat je het confederalisme nodig hebt om dat allemaal te doen. Dat blijft de essentie van onze partij."

Zijn aankondiging om vóór 2019 niet op het communautaire te focussen is dus een campagnestrategie "om hopelijk ook aan die essentie te kunnen werken". "Een ander economisch beleid, een veiligheids- en migratiebeleid en het beschermen van onze identiteit, dat ís voor mij Vlaamse autonomie. Dat is niet het één of het ander, dat is één en hetzelfde. Dat is de essentie van de N-VA en die essentie zal nooit veranderen."

Aan kritiek van Vlaams Belang en Hendrik Vuye heeft Bart De Wever geen boodschap, hoewel hij geen namen noemt. "Ik stel elke keer wel vast dat de Vlaamse beweging telkens weer in hetzelfde bedje ziek is: onderling beginnen vitten, verdeeldheid zaaien en ons verzwakken." De N-VA-voorzitter raakt stilaan in campagnemodus: "Wie ooit een zelfstandig Vlaanderen wil zien, heeft maar één opdracht. Dat is die N-VA te versterken."