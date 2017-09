Dodental aardbeving Mexico blijft oplopen

Het stadje Juchitán in de zuidelijke staat Oaxaca is het zwaarst getroffen, met minstens 37 doden. Een derde van de huizen is er onbewoonbaar.

Naschokken

In totaal zijn ongeveer twee miljoen mensen getroffen, in de armere zuidelijke staten. Ze slapen nog altijd buiten, omdat ze bang zijn dat er nog meer gebouwen gaan instorten. Er zijn al honderden naschokken geweest. Gisteren was er nog één met een kracht van 5.2.

Het puin ligt nog steeds in de straten en honderdduizenden mensen hebben geen elektriciteit en stromend water. Vandaag is de derde dag en laatste van nationale rouw. "De kracht van de natuur kan dan wel verwoestend zijn, maar de kracht, eenheid en solidariteit van de Mexicanen is nog groter", zegt president president Enrique Pena Nieta.