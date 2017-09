De actie was niet aangekondigd. De ploeg zou vanmorgen om 7 uur beginnen maar de band ligt al de hele dag stil. Vanmiddag was er overleg tussen de directie en een delegatie van ontevreden arbeiders.

Namiddagploeg en avondploeg voeren ook actie

Ondanks het compromis is de ochtendploeg niet aan de slag gegaan. Ook de namiddagploeg staakt nu tegen de werkdruk en extra zaterdagdiensten. Ook de nachtploeg is niet aan de slag gegaan. Maar niet iedereen wil mee staken. Volgens sommige arbeiders is er niet alleen een probleem met communicatie met de directie maar ook met de vakbonden.

ABVV-afgevaardigde Philippe De Schryver: "Er wordt ons verweten dat we te weinig op de vloer komen. Maar in elke afdeling hebben we een vrijgestelde die constant opneemt wat de problemen zijn. We bespreken dat ook. Maar wellicht is er te weinig gehoor bij de directie."

Bij de eindassemblage van Volvo Cars in Gent werken ongeveer 700 mensen. In totaal werken er 5.000 mensen bij het bedrijf.