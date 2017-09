Luchtvervuiling: Greenpeace stelt Vlaamse overheid in gebreke

Geen "veilige" niveaus van luchtvervuiling

De officiële cijfers van de Vlaamse overheid geven aan dat de normen voor stikstofdioxide enkel in de stad Antwerpen overschreden wordt. Maar die officiële cijfers geven een beperkt beeld, zegt Thijs. "Het gaat veel breder. Eigenlijk overschrijden we in alle steden, en bij uitbreiding in alle gebieden waar veel druk verkeer is, op jaarbasis de jaardrempel overschrijden."

"Vlaamse regering ziet de ernst er niet van in"

"We weten met z'n allen al jaren hoe ongezond onze lucht is, we weten ook al jaren wat we eraan kunnen doen. De oplossingen liggen kant en klaar in de schuif", zegt Thijs. "Een slimme kilometerheffing, bijvoorbeeld. Of maatregelen in grote steden zoals we die in het buitenland zien, zoals dieselwagens bannen uit de stad, in de eerste plaats bij pollutiepieken. En veel betere alternatieven voor de auto aanbieden."

Greenpeace is van mening dat de Vlaamse regering daar veel te weinig aan doet. "Ik las afgelopen weekend de krant en ik stel vast dat minister Weyts toch niet al te veel aan de auto wil tornen. En het openbaar vervoer, dat is toch vooral een instituut dat winst moet maken, waar de cijfers moeten kloppen", zegt Thijs.

"Voor mij geeft dat opnieuw aan dat de Vlaamse regering de ernst niet inziet van de gezondheidsimpact van vervuilde lucht, maar ook de klimaatimpact van ons verkeer.