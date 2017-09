Paus Franciscus verlaat Colombia met blauw oog

Cartagena, in het noorden van Colombia, is de laatste stad die de paus bezocht op zijn vijfdaagse reis door het Zuid-Amerikaanse land. Tijdens een tocht door de straten van de stad, om enthousiaste gelovigen te begroeten, moest de zogenoemde pausmobiel een bruusk remmanoeuvre maken. Hij verloor zijn evenwicht en stootte zijn hoofd.

Hij moest verzorgd worden, maar hield er enkel een blauw oog en een gekloven wenkbrauw aan over. De paus bracht zoals gepland hulde aan de jezuïtische priester Peter Claver, die in de 17e eeuwse de slaven in Cartagena in bescherming nam. In Cartagena zijn indertijd tienduizenden Afrikaanse slaven verhandeld.



Hij riep de bevolking in Colombia op tot verzoening en vergevinsgezindheid en vroeg om het vredesbestand tussen de regering en de guerilla van de Farc een echte kans te geven. De onderhandelingen tussen de regering en de rebellen werden onder meer door het Vaticaan begeleid.

In zijn laatste viering in Cartagena hield Franciscus ook een betoog tegen drugshandel - Colombia is de grootste cocaïneproducent ter wereld - en de "cultuur van geweld" die in het land heerst.



Hij had ook speciale aandacht voor de crisis in Venezuela. "Ik bid voor iedereen in Latijns-Amerika, en met name voor de buren uit Venezuela", zei de paus. "Dit is een oproep om elke vorm van geweld te verwerpen in de politiek en tot een oplossing te komen in de erg zware crisis." Heel wat Venezolanen zijn naar Colombia gevlucht.