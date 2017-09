Overheid subsidieert fossiele brandstoffen: een zware prijs voor de volksgezondheid

Vroegtijdige sterftes

Vooral in zwaar vervuilde landen heeft de afbouw van subsidies aan fossiele brandstoffen een belangrijke impact. Landen als China, India, Zuid-Afrika en Turkije hebben tot 70 procent minder vroegtijdige sterftes als ze de subsidiekraan dichtdraaien. Duitsland, dat navenant minder vervuilt, kan het aantal vroegtijdige sterftes met een kwart verminderen. Voor ons land is dat bijna 40 procent. Dat heeft onder meer te maken met ons dicht wegennet, het groot aantal kilometers dat jaarlijks wordt gereden en de populariteit van dieselwagens.

Economische kostprijs

Elk sterfgeval heeft een prijskaartje, ook een vroegtijdig sterfgeval. HEAL heeft berekend dat voor China alleen de economische kost van de vroegtijdige sterftes door luchtverontreiniging 1.600 miljard euro bedraagt. Voor Europa is dat 220 miljard. Als we verder inzoomen op de lidstaten, komen we op 42,7 miljard voor Duitsland, 39,2 miljard voor Polen. Ons land staat buiten de top tien met 4,3 miljard. Dat is de kostprijs van om en bij de 6.000 vroegtijdige sterftes per jaar. Lieven Annemans: “voor alle duidelijkheid, daar zitten de kosten voor de ziekteverzekering nog niet in meegerekend. Het werkelijk bedrag kan dus nog veel hoger oplopen”.