Vlaams hoger onderwijs krijgt goede punten

Vroeger werd de kwaliteit van ons hoger onderwijs ingeschat door zogenaamde visitatiecommissies die bestonden uit deskundigen van buiten de opleidingen en instellingen. De commissies bekeken elke opleiding apart. Maar na drie decennia werd het systeem afgeschaft omdat de meerwaarde niet in verhouding stond tot de geleverde inspanningen.

Sinds anderhalf jaar kijkt de Nederlands-Vlaamse Accreditatiecommissie (NVAO) vooral naar het onderwijsbeleid en naar het kwaliteitszorgsysteem van de onderwijsinstelling. Alles draait rond de vraag in hoeverre die instelling in staat is om de eigen opleidingen tegen het licht te houden. De resultaten van de eerste instellingenreview zijn vandaag bekendgemaakt.