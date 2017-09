Vlaams-nationalisten ontgoocheld over N-VA-strategie, stemmen voor Vlaams front klinken weer luider

"Dit is een strategische misser van formaat van de N-VA", reageert Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang. "Het is zoals Groen zou zeggen dat het zich niet meer op het ecologische focust. Dit ondermijnt het DNA van de N-VA." Volgens Van Grieken is alles communautair geladen. "Denk maar aan Geert Bourgeois die het op 11 juli nog had over de 7 miljard die vanuit Vlaanderen naar Wallonië vloeit."