Onderzoek naar vluchtmisdrijf in Vorselaar. Mogelijk derde vluchtmisdrijf in drie dagen tijd

“Ze was op weg naar school en werd achteraan aangereden," meldt Dirk Van Peer van politie Neteland. Het meisje verloor daarbij even het bewustzijn. Haar vader heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. Ze is lichtgewond en heeft ondertussen het ziekenhuis mogen verlaten.



“Van de aanrijder is weinig geweten. Hij rijdt met een klein, donkerblauw voertuig. De aanrijder is weggereden zonder zich te ontfermen over het slachtoffer,” aldus Van Peer. Er is bij de politie aangifte gedaan naar vluchtmisdrijf, de politie onderzoekt de zaak. Al wie informatie heeft mag die melden bij de politie Neteland.

De ouders doen een oproep naar getuigen op Facebook.