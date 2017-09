Incubatoren goed voor 1200 extra jobs in Limburg

Opvallend is dat die bedrijven meer belang hechten aan andere talenten dan gespecialiseerde technische kennis, zegt Marc Beenders van Limburg Startup: “Technische skills zijn natuurlijk noodzakelijke basiscompetenties, maar communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en creativiteit zijn zeker zo belangrijk. Misschien is dat meer nog zo bij kleinere bedrijven die nog veel willen groeien dan bij grote, gevestigde ondernemingen.” Verspreid over Limburg zijn er nu 6 incubatoren, dat zijn gebouwen waar kleine bedrijven uit bepaalde sectoren worden samengebracht, rond milieu, landbouw en drones bijvoorbeeld. En binnenkort komen er nog 3 bij.

Het bedrijf Arkite, dat in de C-Mine Crib in Winsterslag zit, is zo’n snel groeiend bedrijf dat operatoren in de maakindustrie helpt om te werken zonder fouten. Het is gegroeid van 2 naar 15 personeelsleden en zegt dat zijn groei mee te danken is aan het concept van de incubator. Johan Smeyers: “Je krijgt een zekere omkadering van een secretariaat en zo, maar nog veel belangrijker is de cultuur die er heerst, en ondersteuning op vlak van marketing, advies en ondersteuning. Je krijgt er een rijk netwerk bovenop.”