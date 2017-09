Alfred Gadenne, een man van het volk

Gadenne werd op 31 januari 1946 geboren in Lowingen, in de provincie Henegouwen. Nadat hij in 1982 zijn eerste stappen zet in de politiek voor de humanistische CDH, treedt hij bijna dertig jaar, in 2006, later pas echt in de voetsporen van zijn vader bij zijn aanstelling als burgemeester van Moeskroen.

Aangespoord door toenmalig burgemeester Jean-Pierre Detremmerie kreeg Gadenne in 1982 een plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en schopte hij het meteen tot schepen van Openbare Werken in Moeskroen. Hij werd zo de rechterhand maar tegelijkertijd ook een concurrent voor Detremmerie, want Gadenne blijkt zeer geliefd bij de Moeskroenenaren.



In de voetsporen van zijn vader

Stemmenkanon of niet, het zou meer dan dertig jaar duren vooraleer Gadenne de burgemeesterssjerp mocht omgorden. Dat gebeurde uiteindelijk in 2006 nadat een hervorming van het verkiezingssysteem ervoor zorgde dat het burgemeesterschap moet gaan naar de kandidaat met de meeste voorkeursstemmen. Het was al de derde keer dat Gadenne meer voorkeursstemmen achter zijn naam kreeg dan burgemeester Detremmerie. Met zijn verkiezing als burgemeester trad Gadenne overigens in de voetsporen van zijn vader. Die was dertig jaar lang burgemeester van Lowingen, de gemeente die bij de gemeentefusie in 1976 bij Moeskroen werd gevoegd.

BELGA/KRAKOWSKI-ARNOLD

Gadenne was kort ook Waals parlementslid