Apple lanceert nieuwste iPhones: "niet veel nieuws onder de zon"

Voor de voorstelling van de iPhone X begon Cook met de zin "one more thing”, de woorden die Apple-oprichter Steve Jobs steevast gebruikte om de laatste nieuwigheid bekend te maken. "We hebben veel respect voor deze woorden", klonk het.

Tijdens het begin van de Keynote bracht Tim Cook hulde aan de slachtoffers van orkaan Irma. Hij beloofde ook dat Apple de slachtoffers ging helpen. Daarna werd overgegaan op de voorstelling van de iPhone 8 en 8 Plus, die respectievelijk de 7 en 7 Plus gaan vervangen.

Weg met zwarte randen

Het toestel kan draadloos opgeladen worden, maar ook die toepassing wordt door andere smartphonebouwers gebruikt. De upgrades van de iPhone 7 en 7 Plus, die de namen iPhone 8 en 8 plus dragen, zijn eerder voorspelbaar. De toestellen krijgen ook een glazen achterkant en maken draadloos laden mogelijk.

Touch ID verdwijnt

Apple beweert dat Face ID de gebruiker herkent, ook al heeft die een pruik of een bril aan. Hoewel de technologie rond gezichtsherkenning reeds bestaat bij andere merken, beweert beweert Apple dat de kans op een foute gezichtsherkenning bij de Face ID 1 op 1 miljoen is. Het toestel kan dus niet ontgrendeld worden aan de hand van een foto, zoals weleens kan gebeuren bij Samsung.

Een gerucht dat niet bevestigd werd is dat de vingerafdruksensor aan de achterkant van de toestel zou terecht komen. In plaats daarvan maakt het toestel gebruik van Face ID. Daarvoor heeft Apple nieuw technologie ontwikkeld, waarmee het toestel kan ontgrendeld worden aan de hand van een 3D scan van het gezicht van de gebruiker.

Animoji

Een toepassing die haar weg zal vinden naar social media zijn de animoji’s. In plaats van klassieke emoji's te sturen, kan je die zelf animeren. Het toestel maakt een opname van wat de gebruiker zegt en laat de animatie vervolgens die uitspraak doen.

Naast de iPhone werd ook de nieuwe Apple Watch voorgesteld. De nieuwe smartwatch van Apple zal het mogelijk maken om te bellen zonder smartphone, dankzij een ingebouwde simkaart. Met de meeste smartwatches is dat nog niet mogelijk.

Op het einde van de Keynote werd nog gesproken over het nalatenschap van Steve Jobs. Het is dus even afwachten hoe het publiek zal reageren op de nieuwe iPhone die vanaf 27 oktober besteld kan worden voor een minimumprijs van 999 dollar. Wanneer de iPhone X in ons land zal verschijnen is nog niet duidelijk.