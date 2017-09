Asbest vrijgekomen bij zware brand in Hasselt

Hasselt werd gisteravond opgeschrikt door een hevige brand in de Ritz Building, aan de kanaalkom. De buurtbewoners kregen van de politie de raad om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de hevige rookontwikkeling. En nu blijkt na metingen dat er bij de brand asbest is vrijgekomen.

De buurtbewoners zijn hiervan vanochtend met brieven en via sociale media op de hoogte gebracht. Hen wordt aangeraden om ramen en deuren verder gesloten te houden, en niet naar hun tuin te gaan. Hierdoor zou asbeststof uit de tuin in de woning kunnen komen. In de straten is dat door de regen van afgelopen nacht weggespoeld. Door de regen is de lucht ook gezuiverd van stof.

De oorzaak van de zware brand in Hasselt is nog niet bekend. De brandweer vermoedt dat het vuur is aangestoken.