Verdachte van moord op burgemeester Moeskroen belde zelf hulpdiensten

De burgemeester loopt al vijftien jaar iedere dag twee keer naar de begraafplaats in Lowingen: om de poort te openen en om ze te sluiten. Gisterenavond werd hij aan de poort opgewacht door een man met een mes en even later werd hem de keel doorgesneden.

Wat is er exact gebeurd?

De brandweer van Moeskroen kreeg iets voor acht een anonieme oproep binnen. "De burgemeester is gedood op de begraafplaats", klonk het. Volgens het parket van Bergen heeft de verdachte zelf naar de hulpdiensten gebeld. Zij stuurden meteen hun troepen ter plaatse. Bij aankomst troffen ze het lichaam aan van de burgemeester. Een man die naast het lichaam stond zei hen: "Doe geen moeite, de burgemeester is toch al dood". De man werd opgepakt en het parket liet een autopsie uitvoeren. De man liet wel al meteen duidelijk weten dat hij betrokken was bij de moord.

Wie heeft de burgemeester vermoord?

De dader is een jongeman van 18. Het parket heeft de identiteit van de man nog niet vrijgegeven. Ook over het motief van de verdachte wil het parket niets kwijt. Volgens verschillende bronnen echter zou hij de burgemeester hebben vermoord uit wraak. Zijn vader werkte tot twee jaar geleden bij de stadsdiensten, maar zijn contract werd niet verlengd. Later pleegde hij zelfmoord, hij zou begraven liggen op het kerkhof waar de burgemeester gisterenavond om het leven kwam. Het ziet er naar uit dat de jongeman de burgemeester persoonlijk aansprakelijk hield voor het overlijden van zijn vader. De verdachte is nu in verdenking gesteld van moord.