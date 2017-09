KMI voorspelt noodweer: noodnummer 1722 tweede keer actief

Mensen kunnen op het nummer 1722 terecht voor niet-dringende interventies van de brandweer tijdens een storm of voor wateroverlast. Dat nummer zorgt ervoor dat het nummer 112 niet overbelast geraakt, en vrij blijft voor echte noodoproepen. Na het noodweer zal het nummer 1722 automatisch gedeactiveerd worden.

Uitzonderlijk hoge windsnelheden

Komende nacht gaat het stevig waaien met een gemiddelde windsnelheid van 5 tot 6 Beaufort en rukwinden tussen 70 en 80 km/u. Aan de kust kan er tijdelijk een stormachtige wind (8 Beaufort) staan en zijn rukwinden tot 100 km/u mogelijk. Dat meldt het KMI vandaag.

"Dit zijn uitzonderlijk hoge windsnelheden en rukwinden. Zulke wind en rukwinden hebben het effect dat het zeer moeilijk wordt om zich tegen de wind in op straat te bewegen, dat de bomen helemaal in beweging zijn, dat grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er grote schade aangebracht kan worden aan woningen", waarschuwt het KMI.

"Gezien het grote aantal oproepen, is het mogelijk dat je oproep wordt onderbroken terwijl je wacht. Indien dit het geval is, probeer dan later opnieuw", luidt het nog.