Almaci:  “Zolang de industriële veeteelt dieren behandelt als producten, blijft het risico op misbruik”

Aanleiding van haar Facebookpost is opnieuw een geval van dierenmishandeling dit keer in een slachthuis in Izegem. “Toen ik zestien was, werd ik vegetariër. Omdat ik de schaal en wijze waarop dieren voor consumptie werden gekweekt niet kon 'verteren." (...) En dus nam ik voor mezelf de keuze om dan ook te stoppen met vleeseten,” zo begint Almaci haar post.







Op die 25 jaar dat ik vegetariër ben, heb ik enkel bevestiging gekregen van mijn keuze

Meyrem Almaci

Aan VRT NWS vertelt Almaci dat de vele schandalen in de veeteelt haar toenmalige keuze enkel hebben versterkt. “De gekkekoeienziekte, de dioxinecrisis, het paardenvleesschandaal, onlangs de fipronilcrisis, de beelden uit de slachthuizen,... Op die 25 jaar dat ik vegetariër ben, heb ik enkel bevestiging gekregen van mijn keuze."

"Mijn ouders dachten dat het wel zou overwaaien"

Toen ze op haar zestiende vegetariër werd, was het een persoonlijke keuze. “Ik was bezig met feminisme, het leefmilieu. Ik ben een dierenvriend en was me bewust van de impact op het leefmilieu en hoe er met de dieren werd omgegaan.” Ze besloot van de ene dag op de andere te stoppen. “Mijn ouders dachten dat het wel zou overwaaien, maar ik ben nu 41. Ik eet al langer geen vlees, dan dat ik wel vlees heb gegeten’



Almaci is opgevoed in een omgeving die bewust met vlees omging, maar haar ouders zijn zelf geen vegetariër. Ze schrijft in haar post: “Je hoeft geen vegetariër te zijn om de beelden van het slachthuis in Izegem weerzinwekkend te vinden. Ook vleeseters willen dat dit stopt. Zolang de industriële veeteelt dieren behandelt als wandelende producten, zal het risico op misbruik echter blijven bestaan."



"Onmiddellijke sluiting was hier de enige oplossing"

Ze vindt dat je moet durven erkennen dat het industrieel proces in de veesector veel dierenleed met zich meebrengt. “Mensen die zeggen: ‘het zijn maar beesten’ ontkennen dat dieren pijn kunnen lijden.”



“Een doorlichting en monitoring van alle slachthuizen is nodig. Je kan niet van incident naar incident blijven gaan

Meyrem Almaci

Als oplossing suggereert ze permanente opvolging en camerabewaking van slachthuizen. “Onmiddellijke sluiting was hier de enige oplossing", reageert ze op het nieuws van vandaag. "Slachthuizen moeten permanent worden opgevolgd en permanent camerabewaking krijgen.”



“Een doorlichting en monitoring van alle slachthuizen is nodig. Je kan niet van incident naar incident blijven gaan. Een nulmeting is essentieel, zo kunnen we alle slachthuizen monitoren. Daarnaast moeten we het industriële systeem herbekijken. Tijd voor een ander, diervriendelijker model.”