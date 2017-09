Nieuwe sancties voor Noord-Korea zijn "strengste ooit"

De Verenigde Staten hadden opgeroepen tot een stemming in de vijftienkoppige vergadering.

Een aanvankelijk voorstel van de VS met een lijst sancties, dat voorzag in een volledig verbod op de uitvoer van olie naar Noord-Korea, werd wel afgezwakt. In de plaats komt er een handelsembargo op condensaat en aardgascondensaten, een beperking op de uitvoer van ruwe aardolie en een limiet van 2 miljoen vaten geraffineerde aardolieproducten per jaar. Het gaat om een vermindering van ongeveer 10 procent.

Behalve de uitvoer naar Noord-Korea, beknot de veiligheidsraad-Raad ook de inkomsten van Pyongyang. Ze legt de Noord-Koreaanse export van textiel aan banden en verbiedt landen om voortaan nog werkvisa af te leveren aan mensen die hun inkomsten naar Noord-Korea sturen.

Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, zijn het de strengste sancties ooit tegen Noord-Korea: "Deze sancties geven ons een betere mogelijkheid om het regime tegen te houden om z'n nucleaire programma te ontwikkelen. Maar we weten allemaal dat deze sancties alleen gaan werken als alle landen ze strikt en volledig gaan toepassen."