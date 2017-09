Opnieuw schokkende beelden opgedoken uit slachthuis

Opnieuw komt een slachthuis in opspraak. Deze keer in het West-Vlaamse Izegem. Net zoals enkele maanden geleden, in het varkensslachthuis van Tielt, maakte Animal Rights weer beelden met een verborgen camera. In vier dagen tijd werd zo’n zestig uur beeldmateriaal verzameld waarop ook in het Izegemse slachthuis ongeoorloofde praktijken te zien zijn.

We zien ook hoe ze zeer hardhandig gebruik maken van stokken Nadine Lucas, Animal Rights

“Ze behandelen dieren met elektrische piggelaars. Ze passen die apparaten eigenlijk systematisch toe, wat verboden is door de wet”, zegt Nadine Lucas van Animal Rights. “We zien ook hoe ze zeer hardhandig gebruik maken van stokken. Dan hebben we ook kunnen vaststellen dat heel wat dieren ook onverdoofd geslacht worden. Je ziet de runderen onderste boven aan de vleeshaken hangen en ze vertonen duidelijk tekenen van bewustzijn”.

Volgens Animal Rights worden er in het slachthuis in Izegem ook zieke, gewonde of zwangere dieren aangeboden. Wettelijk gezien mogen die niet getransporteerd worden. De dierenrechtenorganisatie vraagt de onmiddellijke sluiting en gaat ook een klacht indienen. De organisatie is op haar website ook een petitie gestart voor de sluiting van het slachthuis.

Verborgen camera's tonen dierenleed

Nog geen half jaar nadat Animal Rights met undercoverbeelden toonde hoe varkens hardhandig werden aangepakt in een slachthuis in Tielt, gebruikt de organisatie opnieuw verborgen camera's.

Veel dierenleed in de veehouderij Nadine Lucas, Animal Rights