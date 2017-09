Slachthuis in Izegem kleurde eerder al buiten de lijntjes, net zoals vele andere

Caron verwijst eigenlijk naar een parlementaire vraag die in mei van dit jaar gesteld werd aan de minister door Jelle Engelbosch (N-VA). De partijgenoot van Weyts peilt daarin naar het aantal informatieformulieren van dierenartsen met een opdracht. Die werken vaak voor het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) en moeten controleren of de slachthuizen voldoende rekening houden met de voedselveiligheid. Maar ze kunnen ook melding maken van inbreuken op het dierenwelzijn. Bij grotere overtredingen, zo blijkt, wordt altijd een informatieformulier opgemaakt dat wordt overgemaakt aan de administratie van Weyts, de dienst Dierenwelzijn. Die volgt de overtreding verder op en kan eventueel beslissen om een administratieve boete uit te schrijven.

In 2016 werden in totaal 420 van dergelijke informatieformulieren overgemaakt, 155 daarvan resulteerden in een pv, 7 in een waarschuwing (een overtreding die niet ernstig genoeg is om een pv op te stellen). Deze cijfers doen Caron alvast besluiten dat de dierenmishandeling en de wantoestanden in het slachthuis van Izegem, waarvan actiegroep Animal Rights vanmorgen beelden verspreidde, veel vaker voorkomen.



Veel dierenartsen melden niet alle overtredingen omdat ze onder druk worden gezet

Bart Caron (Groen)

"Het is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg omdat de controles in de eerste plaats steekproeven zijn", zegt Caron. "Maar ook omdat heel wat dierenartsen die actief zijn in de slachthuizen, overtredingen vaak niet durven melden omdat ze onder druk worden gezet." Caron zou daarvan, naar eigen zeggen, verschillende anonieme getuigenissen in z'n mailbox verzameld hebben.

"Het gaat vaak om kleine dingen, zoals niet genoeg stro bijvoorbeeld"

Weyts besluit dan weer dat Caron de cijfers verkeerd interpreteert.

Volgens hem zijn de meldingen van de dierenartsen van het FAVV meestal meldingen over praktische problemen of kleine schendingen van de

dierenwelzijnswetgeving, geen zware overtredingen. "Vaak gaat het om kleine dingen, zoals de aanwezigheid van stro bijvoorbeeld", weet Weyts. En ook al krijgt de dienst Dierenwelzijn pas een informatieformulier bij 'grotere' overtredingen - zoals in de parlementaire vraag van Jelle Engelbosch staat - dan nog zijn die volgens de minister vaak geen aanleiding om een slachthuis meteen te sluiten. "In het geval van Izegem gaat het om 8 overtredingen, in 3 gevallen daarvan heeft het slachthuis een boete gekregen. Maar die inbreuken zijn telkens van een heel andere orde dan de beelden die Animal Rights vanochtend verspreidde", meent de minister. In het geval van zo'n grove schending, sluit ik onmiddelijk." Vraag blijft natuurlijk of de dieren in de slachthuizen ook het onderscheid maken tussen kleine en grote overtredingen.