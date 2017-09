Tweede dag staking bij Volvo Cars in Gent

Net zoals gisteren staken de ploegen bij Volvo Cars in Gent. Gisteren brak een spontane staking uit bij een groep arbeiders. De ochtendploeg van vandaag is wel aanwezig maar de band ligt dus nog steeds stil.

Vakbonden en directie praten vandaag verder om half 10. Een akkoord zou niet direct in zicht zijn. Gisteren hebben ze samen met een bemiddelaar tot 3 uur 's nachts geprobeerd een oplossing te vinden.

Volvo Cars Gent schakelt binnenkort over van het SUV-model XC60 - dat

naar Zweden verhuist - naar de nieuwe XC40. Maar daardoor wordt verwacht dat de productie tijdelijk iets lager zal liggen. Dat veroorzaakt veel onrust. Bovendien vinden de arbeiders de werkdruk te hoog en is er veel onduidelijkheid over het verlofsysteem.