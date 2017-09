VRT NWS gaat naast Vlaanderen ook Wallonië en Brussel peilen

Aan de bestaande peiling, die sinds 2002 wordt uitgevoerd bij 1.000 Vlamingen, verandert er niets. Daarnaast zal onderzoeksbureau Kantar TNS voortaan ook bij 1.000 Walen en 750 Brusselaars telefonisch polsen naar hun politieke voorkeur.

"Door samen te werken met Franstalige partners geven we een compleet overzicht van de politieke tendensen in heel ons land", benadrukt Steven Samyn, hoofdredacteur TV Duiding. "Verschuivingen aan de ene kant van de taalgrens kunnen immers een niet te verwaarlozen impact hebben op de samenstelling van regeringen aan de andere kant van de taalgrens of op federaal vlak."