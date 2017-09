Analyse Jos De Greef Waarom haalt boeddhistisch-nationalisme zo hard uit naar de Rohingya in Myanmar?

Analyse Jos De Greef Waarom haalt boeddhistisch-nationalisme zo hard uit naar de Rohingya in Myanmar?

In een verklaring heeft de VN-Veiligheidsraad zich vanavond "bezorgd getoond over het overdreven geweld in Myanmar en oproept tot onmiddelijke stappen om de situatie te de-escaleren, recht en orde te herstellen evenals de burgers te beschermen".

Concreter dan dat is het niet en wellicht hebben Rusland en China iets hardere taal vermeden, zoals Myanmar hen gevraagd had.

Voor de vergadering begon had VN-secretaris-generaal Antonio Guterres uit een ander vaatje getapt: "De humanitaire situatie is catastrofaal en ik roep Myanmar op om de militaire operaties tegen de Rohingya op te schorten en de mensen die gevlucht zijn te laten terugkeren naar hun land", aldus Guterres.

Op de vraag van een journalist of het hier gaat om etnische zuivering, antwoordde Guterres "als een derde van de Rohingya uit Myanmar moet vluchten, kunt u een beter woord vinden om dat te omschrijven? Mensen lijden en sterven op grote schaal en we moeten dat nu stoppen. Dat is mijn belangrijkste kopzorg nu", zei de VN-secretaris-generaal.

Guterrres vroeg Myanmar op om de gevluchte Rohingya "te laten terugkeren en hen of de nationaliteit te geven of een andere wettelijke status waardoor ze een normaal leven zouden kunnen leiden".

Sinds eind augustus zijn er nu al 380.000 Rohingya vanuit Myanmar gevlucht naar Bangladesh. Daar zitten nu al meer dan 630.000 Rohingya, meestal in overbevolkte vluchtelingenkampen. Vandaag is wel een eerste vliegtuig met humanitaire hulp van de VN aangekomen in Bangladesh.