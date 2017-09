Bloemenportret van Diana in Chesterfield lokt controverse uit

Het portret maakt deel uit van Chesterfields "well dressing"-festival. Daarbij worden bronnen en waterputten bekleed met figuren die zijn samengesteld uit bloemblaadjes. Het portret staat opgesteld op de markt in Chesterfield als een eerbetoon aan Diana die precies 20 jaar geleden overleden is.



Het stadsbestuur hoopte met het portret meer mensen naar Chesterfield te lokken en plaatste foto's ervan op Facebook, maar de reacties waren nogal gemengd. Dit is een belediging van Diana, schreef iemand op Twitter, terwijl iemand ander zei dat ze in lachen uitgebarsten was. "Ik apprecieer al het werk dat hierin gekropen is, maar het resultaat is afschuwelijk", was een iets mildere commentaar.



Publiciteit