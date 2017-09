Congres in de VS vraagt dat Trump geweld van haatgroepen in Charlottesville veroordeelt

Het Huis van Afgevaardigden heeft de verklaring unaniem goedgekeurd, een dag nadat de Senaat dat met een grote meerderheid had gedaan. In de resolutie veroordelen de parlementsleden het geweld eerder in Charlottesville in de staat Virginia en "blanke nationalisten en racisten, de Ku Klux Klan, neo-nazi's en andere haatgroepen".

De resolutie is ook een eerbetoon aan Heather Heyer, de jonge vrouw die gedood werd toen een rechtse extremist met een auto inreed op een groep tegenbetogers, evenals twee politiemannen die omgekomen zijn toen hun helikopter tijdens de manifestatie neerstortte. De aanval op Heather Heyer wordt omschreven als een geval van "binnenlands terrorisme".

De resolutie zal nu op het bureau van president Trump belanden en volgens zijn woordvoerster Sarah Huckabee-Sanders zal hij die onmiddellijk ondertekenen. De president had eerder het geweld van "beide kampen" in Charlottesville veroordeeld, maar zei ook dat er "fine people" in de twee groepen waren. Dat is in de VS erg slecht gevallen, ook bij zijn eigen Republikeinse partij.